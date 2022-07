Die Fraport Skyliners aus Frankfurt und Basketballer Rasheed Moore gehen künftig getrennte Wege. Darüber informierten die Hessen am Montag. Der 27 Jahre alte Moore wird in der nächsten Saison für CSO Voluntari aus Rumänien auflaufen. "Ich bin als Spieler und Person während meiner Zeit hier sehr gewachsen und bin wirklich dankbar für die Möglichkeit hier zu spielen und für alle Menschen, die ich kennenlernen durfte", wurde Moore zitiert. Die Skyliners waren sportlich abgestiegen, dürfen aber dank einer Wildcard auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen.