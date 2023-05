Am Dienstag und Mittwoch kommt es auf der B263/A671 im Bereich der Salzbachtalbrückenunterquerung zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür sind Bauarbeiten zur Erstellung der neuen Salzbachtalbrücke, wie die Stadt Wiesbaden am Montag mitteilte. Am Dienstag wird zwischen 19.00 Uhr und 3.00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch in Fahrtrichtung stadteinwärts nach Wiesbaden der linke Fahrstreifen gesperrt.

Am Mittwoch soll dann im gleichen Zeitraum bis in die Nacht zu Donnerstag in Fahrtrichtung stadtauswärts nach Mainz der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wird in diesen Zeiträumen jeweils über den rechten Fahrstreifen geführt.

Zudem wird es an beiden Tagen gegen 22.00 Uhr den Angaben zufolge zu kurzfristigen Sperrungen des Verkehrs kommen, da Betonfertigteile auf der Salzbachtalbrücke aufgelegt werden. Ein Unterqueren der Brücke sei während dieser laufenden Arbeiten zu gefährlich.

