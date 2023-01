Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohngebäude in Hessen geht zurück. Im November des vergangenen Jahres habe es 481 Baugenehmigungen und damit 8,6 Prozent weniger als zum Vorjahreszeitraum gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Zahl der genehmigten Wohnungen sei in diesem Zeitraum um 13,4 Prozent auf 1594 zurückgegangen. Damit setzte sich ein Trend der Vormonate fort.