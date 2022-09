Am Neubau der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden ist ein erster Brückenabschnitt über das Tal geschoben worden. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte, sollte ein Element des südlichen Überbaus auf einer Länge von rund 78 Metern die Lücke bis zum östlichen Brückenpfeiler schließen. Dieser sogenannte erste Verschub sei ein Meilenstein, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic (FDP). "Damit sind wir unserem Ziel näherkommen, das südliche Bauwerk bis Ende 2023 fertigzustellen."