Ruth Brand wird neue Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Der Wechsel werde zum 1. Januar nächsten Jahres erfolgen, gab die Behörde in Wiesbaden bekannt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe Brand am Donnerstag zur Nachfolgerin des derzeitigen Präsidenten Georg Thiel ernannt. Zugleich übernimmt Brand auch das Amt der Bundeswahlleiterin. Der scheidende Präsident Thiel, der die Behörde seit 2017 leitet, geht zum Jahresende in den Ruhestand.