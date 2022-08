Der abgetretene Basketball-Star Dirk Nowitzki geht mit jeder Menge Humor in das Benefizspiel "Champions for Charity". "Ich werde jetzt nicht die Flügelzange sein, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man nach 21 Jahren Profisport ein paar Probleme hat. Ein bisschen mitkicken werde ich mit Sicherheit. Vielleicht stelle ich mich ins Tor, vielleicht werde ich ein bisschen Trainer machen", sagte Nowitzki der Deutschen Presse-Agentur vor der Partie am heutigen Mittwoch (18.15 Uhr/Sport1).