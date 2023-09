Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen. Foto

Tragisches Ende eines Brandes in Südhessen: Beim Versuch, den Flammen zu entkommen, springt ein Mann in den Tod.

Bei der Flucht aus einem brennenden Mehrfamilienhaus im südhessischen Bensheim ist ein 40-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen vom Balkon der Wohnung seiner Freunde gesprungen, nachdem er nicht durch das verrauchte Treppenhaus fliehen konnte, teilte die Polizei auf Basis erster Ermittlungen mit. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Leiche des Mannes wurde auf einem Vordach gefunden. Der 40-Jährige stammt nach Angaben der Ermittler aus den Niederlanden und hatte bei einer befreundeten Familie übernachtet.

Zwei Bewohner wurden nach Angaben der Polizei durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr erlitt bei den Löscharbeiten eine Kreislaufschwäche und wurde ebenfalls ärztlich versorgt.

Ausgebrochen war das Feuer nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des siebenstöckigen Gebäudes im Kreis Bergstraße. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Der Brand, zu dem die Einsatzkräfte um kurz nach zwei Uhr in der Nacht ausrückten, war am frühen Sonntagmorgen gelöscht.

Für die Bewohner wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort fanden sich nach Polizeiangaben mehr als 30 der 65 in dem Wohnhaus gemeldeten Menschen ein, darunter auch Kinder. Da der Gebäudekomplex zunächst nicht mehr bewohnbar ist, will die Stadt Bensheim die Bewohner vorerst anderweitig unterbringen.

Erstmitteilung Polizei Folgemitteilung Polizei Zweite Folgemitteilung Polizei