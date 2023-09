Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße 3410 in Hirschhorn (Neckar) im Landkreis Bergstraße ist eine 64-Jährige schwer verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Mann war am späten Sonntagvormittag mit seinem Wagen wegen unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen das entgegenkommende Auto der Frau gefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Heidelberg. Der 26-Jährige wurde den Angaben nach leicht im Brustbereich verletzt.