Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Heppenheim leicht verletzt worden. Die 38-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen am frühen Freitagmorgen einem Tier ausweichen wollen, teilte die Polizei mit. Das Auto schleuderte zunächst in eine Leitplanke, danach überschlug es sich mehrfach und ging in einer Böschung in Flammen auf. Die Frau konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste für die Löscharbeiten für eine Stunde in Richtung Darmstadt voll gesperrt werden.