Ein Traktor-Anhänger ist auf der Bundesstraße 460 in Heppenheim (Bergstraße) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in zwei Fahrzeuge geprallt. Der 73-jährige Fahrer und die 29-jährige Fahrerin der beiden Wagen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dort stellte sich heraus, dass sich beide nur leichte Blessuren zugezogen hatten.

Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag in einer Rechtskurve zwischen den Heppenheimer Stadtteilen Kirschhausen und Wald-Erlenbach - wegen eines technischen Defekts, wie es hieß. Die B460 musste danach vier Stunden voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

