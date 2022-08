In einem Wald in Bensheim (Kreis Bergstraße) ist in der Nacht zu Dienstag ein Wohnwagen ausgebrannt. Der 61 Jahre alte Bewohner sei zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Wohnwagen sei komplett zerstört worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Durch das Feuer sei auch Unterholz auf einer Fläche von einem halben Hektar rund um den Wohnwagen zu Schaden gekommen, hieß es.