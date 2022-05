Eine Tasche voller Drogen im Wert von rund 15.000 Euro ist an einer Bahnstrecke im Kreis Bergstraße gefunden worden. Mitarbeiter der Deutschen Bahn stießen bei Mäh- und Rodungsarbeiten entlang einer Lärmschutzmauer im Gestrüpp auf das Gepäckstück, wie die Polizei Südhessen am Dienstag mitteilte. «Noch bevor die Tasche geöffnet wurde, verströmte der Inhalt bereits einen intensiven und deutlich wahrnehmbaren Cannabisgeruchs», hieß es. Nach dem Fund am Montag in Bürstadt konnten die Beamten 300 Gramm Marihuana und mehr als ein Kilogramm Haschisch sicherstellen.