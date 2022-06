Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Viernheim als Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es am Mittwochnachmittag auf einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen stammt wie auch die Autofahrerin aus dem Kreis Bergstraße. Mehr Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.