Der Betroffenbeirat für sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche hat den Umgang mit den Opfern kritisiert. Der Schutz der Institution Kirche und seiner Würdenträger werde über die Versorgung und Unterstützung der Opfer gestellt, kritisierte Johannes Norpoth, Sprecher des Betroffenenbeirats bei der Deutschen Bischofskonferenz, auf der Synodalversammlung der deutschen Katholiken am Freitag in Frankfurt/Main.