Einige der besten Biathleten der Welt werden im Sommer zurück in die Wiesbadener Innenstadt kommen. Wie der Veranstalter des City-Biathlon am Dienstag bekannt gab, wird die hessische Landeshauptstadt am 13. August nach einjähriger Pause wieder Austragungsort der beliebten Veranstaltung sein.