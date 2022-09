Nach dem angekündigten Aus für ein Bundesprogramm zur Sprachförderung in Kitas ist noch offen, wie die Lücke in den hessischen Einrichtungen geschlossen werden kann. Die Entscheidung des Bundes, das Programm "Sprach-Kitas" 2023 nicht weiterzuführen, sei für die Länder überraschend gekommen, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion mit. Das Bundesprogramm ergänze die Angebote des Landes mit qualifizierten Sprach-Fachkräften und zusätzlicher Beratung. Es sei unklar, ob die Arbeit fortgesetzt werden könne.