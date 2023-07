Vier hessische Hochschulen sind von der Europäischen Kommission für europäische Hochschulnetzwerke ausgewählt worden. Die Justus-Liebig-Universität in Gießen, die Philipps-Universität in Marburg, Frankfurt University of Applied Sciences und die Hochschule Fulda erhalten Auszeichnungen und Förderzusagen, wie das hessische Bildungsministerium am Montag mitteilte. "Die Förderung ist für die Hochschulen nicht nur eine Chance für tiefere Kooperation, sondern auch für weitere gemeinsame Anträge für spannende neue EU-Projekte", sagte Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne).

Vier hessische Hochschulen sind von der Europäischen Kommission für europäische Hochschulnetzwerke ausgewählt worden. Die Justus-Liebig-Universität in Gießen, die Philipps-Universität in Marburg, Frankfurt University of Applied Sciences und die Hochschule Fulda erhalten Auszeichnungen und Förderzusagen, wie das hessische Bildungsministerium am Montag mitteilte. "Die Förderung ist für die Hochschulen nicht nur eine Chance für tiefere Kooperation, sondern auch für weitere gemeinsame Anträge für spannende neue EU-Projekte", sagte Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne).

Die Hochschule und die Technische Universität in Darmstadt sind bereits an den Projekten beteiligt, so dass in Hessen nun sechs Hochschulen an den Allianzen teilnehmen. Durch die "European Universities Initiative (EUI)" sollen die Stärken und die Vielfalt von Forschung und Lehre in Europa gebündelt werden. Europaweit machen laut Mitteilung 430 Hochschulen mit.

Mitteilung