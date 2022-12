Mehrere Arbeitsbühnen haben auf dem Gelände einer Firma in Darmstadt gebrannt. Die Ursache für das Feuer am frühen Sonntagmorgen war zunächst unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro.