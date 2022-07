Die glühende Kohle einer Wasserpfeife hat vermutlich am Samstagmorgen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Bergstraße ausgelöst. Bewohner wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie die Bürstädter Polizei mitteilte. Die Shisha stand in einem Regal auf einem Balkon einer Wohnung und wurde mutmaßlich nicht richtig von den Besitzern ausgemacht. Der Brand hingegen konnte schnell durch Einsatzkräfte gelöscht werden. An der Fassade entstand durch das Feuer ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen.