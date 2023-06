Am Sonntagabend hat es in einer Sporthalle in Seeheim-Jugenheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gebrannt. Dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, sei nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Feuerwehr kam, stand die Sporthalle bereits in Flammen. Neben der Halle auf einem Sportgelände im Ortsteil Ober-Beerbach brannte demnach auch ein großer Abfallcontainer, der ein ganzes Stück entfernt von der Sporthalle stand. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.