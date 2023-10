Eine Lagerhalle mit bis zu 1000 Heuballen in Egelsbach (Kreis Offenbach) ist am Mittwochabend in Brand geraten. Eine deutliche Rauchsäule sei in dem Ort östlich des Flughafens Frankfurt-Egelsbach zu sehen gewesen, teilte die Polizei Offenbach der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Gefahr durch Rauch für das Umfeld bestehe nicht, hieß es. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf circa 500.000 Euro.