Der am Montag am dritthöchsten Taunusgipfel Altkönig ausgebrochene Waldbrand soll nach Angaben des Hochtaunuskreises nun "kontrolliert abbrennen". Mittlerweile seien rund vier Hektar Land von dem Feuer betroffen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien seit 7 Uhr morgens wieder vor Ort in dem unwegsamen Gelände. Da vor allem die Fichten in dem Brandgebiet zusammenstürzten, sei ein Aufenthalt für die Feuerwehrleute mit Gefahr verbunden. Die Brandursache war zunächst ungeklärt, Brandstiftung galt als nicht ausgeschlossen.