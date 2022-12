Beim Brand eines Wohnhauses in Leun (Lahn-Dill-Kreis) ist am frühen Dienstagmorgen eine Frau gestorben. Die drei Kinder der 45-Jährigen im Alter zwischen 9 und 15 Jahren wurden bei dem Feuer leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie konnten sich den Angaben zufolge selbst aus dem Haus retten und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zudem seien vier Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt worden. Sie seien ambulant behandelt worden. Aktuell sind laut Mitteilung sowohl die Brandursache sowie die Schadenshöhe noch unklar. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, wie es hieß.