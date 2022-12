Bei einem Scheunenbrand in Großenlüder (Kreis Fulda) ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Mittwochabend in dem Scheunenanbau eines Wohnhauses im Ortsteil Bimbach ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aufmerksame Nachbarn hätten die Eigentümerin auf den Brand aufmerksam gemacht. Die Frau habe ihr Haus daraufhin unverletzt verlassen.