Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist am frühen Morgen ein Feuer in einem Hotelzimmer ausgebrochen. Zehn Menschen mussten von der Feuerwehr aus dem sechsten Geschoss des Gebäudes ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst betreut werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen konnten demnach schnell gelöscht werden. Ein Feuermelder habe gegen 3.45 Uhr den Alarm ausgelöst. Warum es in dem Zimmer brannte, war noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.