Im Zusammenhang mit einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im südhessischen Michelstadt hat die Polizei einen 49-jährigen Mann festgenommen. Das Feuer war am Donnerstag in einer Erdgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Verletzt wurde dabei niemand, alle Bewohner des Hauses hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.