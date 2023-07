Die Lagerhalle eines Recyclingbetriebs in Frankfurt am Main ist in der Nacht zu Dienstag in Flammen aufgegangen. Es kam zu starker Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr mitteilte. Anwohner wurden dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. In der Halle wird den Angaben zufolge Schrott und Hausmüll aller Art gelagert.