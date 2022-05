Ein Feuer an einem Schuppen hat am Mittwochabend in Kassel auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es keine Verletzten, der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. Nachdem der Brand festgestellt worden sei, seien umliegende Gebäude rechtzeitig geräumt worden, so dass keine Menschen in Gefahr waren, wie der Sprecher sagte. Nähere Einzelheiten standen zunächst nicht fest.