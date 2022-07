Die Polizei ermittelt bei zwei Waldbränden im südhessischen Heusenstamm (Kreis Offenbach) wegen Brandstiftung. Am Samstag brannten demnach zwei Waldgebiete, in denen jeweils aufgeschichtetes Holz und mehrere Brandherde gefunden wurden, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Sonntag mitteilte. Beim ersten Brand standen am Nachmittag rund 1000 Quadratmeter Waldgebiet in Flammen, beim zweiten am Abend etwa 350 Quadratmeter.