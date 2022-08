Nach tagelangen Löscharbeiten in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe einer ehemaligen Munitionsfabrik im südhessischen Münster ist das Feuer gelöscht. Nach 145 Einsatzstunden habe am Freitag nun "Feuer aus" gemeldet werden können, teilte Kreisbranddirektor Heiko Schecker am Samstag mit. Es würden nun noch weitere Kontroll- und Beobachtungsfahrten gemacht. Die betroffene Fläche wurde vorläufig mit 34 Hektar beziffert. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei, das Feuer wurde möglicherweise vorsätzlich gelegt.