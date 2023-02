Die Corona-Pandemie hatte für eine Zwangspause gesorgt - am Sonntag ist der traditionelle Frankfurter Fastnachtsumzug wieder durch die Innenstadt der Mainmetropole gezogen. Auf einer Strecke von vier Kilometern rollten die Wagen der 195 angemeldeten Zugnummern vom Westhafen los in Richtung Römerberg. Dort wurde der Zug zwar erst am späten Nachmittag erwartet, die Närrinnen und Narren hatten im Rathaus aber bereits um 12.00 Uhr die Herrschaft übernommen. Stadtrat Stephan Siegler hisste die weiße Flagge und übergab den Stadtschlüssel an das Prinzenpaar Larry I. und Nadin I.