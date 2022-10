Der Illustrator Hans Ticha ist auf der Frankfurter Buchmesse für sein Lebenswerk geehrt worden. Er erhielt am Freitagabend den mit 12.000 Euro dotierten "Sonderpreis Gesamtwerk" des Deutschen Jugendliteraturpreises. Ticha, Jahrgang 1940, hatte seinen künstlerischen Höhepunkt in den 1970er und 1980er Jahren in der DDR. Seine Bilderwelten bewegten sich klug ausbalanciert zwischen Poesie, Pop-Art und Persiflage, urteilte die Jury.