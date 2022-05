In ihrem Kampf für mehr bezahlbaren Wohnraum will eine Frankfurter Initiative den Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) einschalten. Das Bündnis Mietentscheid stellte einen Antrag auf Zulassung einer Berufung, wie der VGH am Dienstag auf Anfrage bestätigte (Aktenzeichen 5 A 840/22.Z). Es wendet sich damit gegen ein Urteil des Frankfurter Verwaltungsgerichts, wonach ein zuvor stattgefundenes Bürgerbegehren unzulässig sei. Dies hatte auch schon die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.