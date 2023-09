Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Kleinbusse in Bürstadt sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Aus bislang unbekannter Ursache waren die beiden Fahrzeuge am Samstagabend auf der Bundesstraße 47 frontal ineinandergefahren.