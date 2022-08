Ein umsichtiger Autofahrer hat nach einem Wendemanöver einer anderen Autofahrerin einen Unfall auf der A67 in Südhessen verhindert. Die 70-Jährige habe am Donnerstagabend bei Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) am Ende eines Beschleunigungsstreifens an einer Auffahrt gewendet und sei entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur stehen geblieben, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Der 54-jährige Autofahrer näherte sich mit 150 Stundenkilometern, sah das stehende Auto und konnte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern.