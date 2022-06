Der Prozess wegen Terrorverdachts gegen den früheren Bundeswehr-Offizier Franco A. verzögert sich. Die für Freitag geplanten Plädoyers der Verteidigung wurden kurzfristig abgesagt. Grund war laut Gericht ein Corona-Fall im Senat. Der Termin soll nun am 5. Juli nachgeholt werden. Dabei wird auch der Angeklagte das letzte Wort haben. An diesem Tag sollte eigentlich schon das Urteil fallen. Das ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin nun nach derzeitigem Stand am 8. Juli vorgesehen.