Der Deutsche Wetterdienst (DWD) feiert Geburtstag. An diesem Montag wird mit einem Festakt der Gründung der Bundesbehörde vor 70 Jahren gedacht. Zu der Feier in der Zentrale in Offenbach wird auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet. Der Deutsche Wetterdienst steht im Verantwortungsbereich seines Ministeriums. Die Arbeit der Meteorologen und Experten hat sich nach DWD-Angaben in den letzten Jahrzehnten nicht zuletzt auch wegen des Klimawandels stark verändert.