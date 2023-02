Ein Hinweisschild mit dem Bundesadler steht vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Foto

Das Urteil zur Auto-Attacke gegen einen Rosenmontagsumzug im nordhessischen Volkmarsen vor drei Jahren muss teilweise neu verhandelt werden. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe hervor. Der BGH bestätigte den Schuld- und Strafausspruch gegen den wegen Mordversuchs in 89 Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung verurteilten Täter. Zusätzlich hatte das Landgericht Kassel den Vorbehalt anschließender Sicherungsverwahrung angeordnet. Dies müsse eine andere Kammer des Landgerichts neu verhandeln und entscheiden, erklärte der BGH.

Bei dem Vorbehalt wird am Ende der Haftzeit die Gefährlichkeit des Täters in einer weiteren Hauptverhandlung geprüft. Zudem änderte der BGH den Schuldspruch bezüglich einiger Fälle von gefährlicher Körperverletzung, die dadurch entfallen. Ansonsten verwarf der BGH die Revision des Mannes. Er war am 24. Februar 2020 vorsätzlich in den Rosenmontagszug der Stadt gerast und verletzte fast 90 Menschen, darunter 26 Kinder, teilweise schwer.

Verurteilt worden war er Ende 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Landgericht hatte festgestellt, dass der Autofahrer Menschen gezielt töten und verletzen wollte. Er habe die Tat im Detail geplant und vorbereitet, hatte der Vorsitzende Richter erklärt. Er habe willkürlich eine Menschenmenge ausgewählt. Die arg- und wehrlosen Opfer hätten keine Chance gehabt, der Attacke auszuweichen. Während des Prozesses vor dem Landgericht hieß es wiederholt, dass es an ein Wunder grenze, dass niemand zu Tode kam. Die Verteidigung hatte in dem Prozess in Kassel für einen milderen Strafrahmen plädiert, da es sich um versuchten und nicht vollendeten Mord handele.

