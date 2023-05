Patric Pfeiffer vom Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Sperre von drei Spielen verurteilt worden. Pfeiffer hatte am Sonntag im Saisonfinale der 2. Bundesliga in der 30. Minute gegen die SpVgg Greuther nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Das Urteil ist rechtskräftig, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Damit fehlt Pfeiffer zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison.