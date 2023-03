Niko Arnautis, Trainer von Frankfurt. Sein Team gewann am Freitagabend gegen den SC Freiburg. Foto

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Tabellendritte kam am Freitagabend zum Auftakt des 13. Bundesliga-Spieltages zu einem 4:1 (1:0) gegen den Tabellenfünften SC Freiburg und hat jetzt sieben Punkte Vorsprung vor dem Rivalen. Mit 29 Zählern stehen die Hessinnen nun auch deutlich vor dem direkten Verfolger TSG 1899 Hoffenheim (23), der am Samstag beim noch verlustpunktfreien Titelverteidiger VfL Wolfsburg antreten muss.

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Tabellendritte kam am Freitagabend zum Auftakt des 13. Bundesliga-Spieltages zu einem 4:1 (1:0) gegen den Tabellenfünften SC Freiburg und hat jetzt sieben Punkte Vorsprung vor dem Rivalen. Mit 29 Zählern stehen die Hessinnen nun auch deutlich vor dem direkten Verfolger TSG 1899 Hoffenheim (23), der am Samstag beim noch verlustpunktfreien Titelverteidiger VfL Wolfsburg antreten muss.

Nationalspielerin Nicole Anyomi brachte die von Beginn an überlegenen Frankfurterinnen mit einem Doppelschlag in der 17. und 50. Minute auf die Siegerstraße. Geraldine Reuteler (55.) und Carlotta Wamser (89.) mit ihrem ersten Bundesligator steuerten die weiteren Treffer bei. Hasret Kayikci (83.) gelang für Freiburg das zwischenzeitliche 1:3. Am kommenden Wochenende muss die Eintracht bei Werder Bremen antreten.

Spielplan und Tabelle Frauen-Bundesliga