Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben das Jahr 2022 mit einem Sieg abgeschlossen und bleiben in der Bundesliga im Rennen um einen Champions-League-Platz. Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am Freitagabend zum Auftakt des 10. Spieltages gegen Schlusslicht Turbine Potsdam mit 3:0 (2:0) und schob sich in der Tabelle mit 23 Punkten zumindest über Nacht auf Rang zwei. Vizemeister FC Bayern München (22) kann jedoch am Samstag wieder vorbeiziehen.