Eintracht-Kapitän Rode kündigt Karriereende 2024 an

Eintracht-Kapitän Rode kündigt Karriereende 2024 an

Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode plant im Sommer 2024 sein Karriereende. "Ich gehe aktuell davon aus, dass dann voraussichtlich Schluss ist", sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler des hessischen Fußball-Bundesligisten in einem Interview der "Bild"-Zeitung.

Seinen bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 laufenden Vertrag beim Europa-League-Sieger will Rode, der in seiner Laufbahn durch zahlreiche Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, auf jeden Fall erfüllen. "Im Fußball weiß man zwar nie, aber es ist mein Plan, dass es noch so lange funktioniert", sagte er.

Derzeit zwicke der Rücken, berichtete der Eintracht-Kapitän im Trainingslager in Dubai. "Es ist halt so, der Körper zollt dem Ganzen Tribut. Und ich will ja nicht irgendwann gebückt herumlaufen, sondern mit meinen Kindern spielen", erklärte Rode.

Der Mittelfeldspieler war 2010 von Kickers Offenbach erstmals zur Eintracht gewechselt. 2014 holte ihn der FC Bayern München, mit dem er zweimal deutscher Meister wurde. Von Sommer 2016 an spielte er zweieinhalb Jahre für Borussia Dortmund, seit 1. Januar 2019 steht Rode erneut in Diensten der Frankfurter.

