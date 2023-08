Der von Paris Saint-Germain umworbene Stürmer Randal Kolo Muani ist von Eintracht Frankfurt fristgerecht für die Playoff-Spiele in der Conference League am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL+) und 31. August gegen den PFC Lewski Sofia gemeldet worden. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, ist der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ein Kader von 25 Spielern genannt worden. Im Falle des Weiterkommens in die Gruppenphase der Conference League beginnt das Melde-Prozedere von vorn. Meldeschluss ist dafür der 4. September und damit nach Ende der Transferperiode.