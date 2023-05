Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner drückt dem hessischen Nachbarn SV Darmstadt 98 im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die Daumen. "Ich gönne es ihnen. Sie haben so lange Zeit tollen Fußball gespielt", sagte Glasner am Donnerstag.

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner drückt dem hessischen Nachbarn SV Darmstadt 98 im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die Daumen. "Ich gönne es ihnen. Sie haben so lange Zeit tollen Fußball gespielt", sagte Glasner am Donnerstag.

Die Darmstädter könnten am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) daheim gegen den 1. FC Magdeburg den Aufstieg perfekt machen. Jedoch vergab der Spitzenreiter bereits an den vergangenen beiden Wochenenden die Chance auf die Entscheidung. "Sie sind ja auch schon letztes Jahr am Ende ganz knapp gescheitert", sagte Glasner über die Saison 2021/22, in der Darmstadt wegen der schlechteren Tordifferenz nur den vierten Platz belegt hatte.

Die Eintracht traf in dieser Saison im Achtelfinale des DFB-Pokals auf die Mannschaft von Coach Torsten Lieberknecht und setzte sich mit 4:2 durch. "Das war ein tolles Spiel, als wir uns miteinander gematcht haben", sagte Glasner, der die Arbeit seines Kollegen hervorhob. "Ich finde, Torsten Lieberknecht ist ein hervorragender Trainer und ein super Mensch", sagte der Österreicher, der mit der Eintracht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auswärts auf den FC Schalke 04 trifft.

Tabelle Kader Eintracht Frankfurt