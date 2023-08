Im Transfer-Theater um Eintracht Frankfurts wechselwilligen Stürmerstar Randal Kolo Muani gibt es weiter keine Einigung zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem französischen Topclub Paris Saint-Germain. "Wir haben eine gewisse Forderung, und die wollen wir auch erfüllt haben. Es gibt unterschiedliche Standpunkte in diesem Bereich", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Donnerstagabend dem TV-Sender RTL vor dem Playoff-Rückspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia.