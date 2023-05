Trainer Matthias Jaissle von Red Bull Salzburg beschäftigt sich nach eigenen Worten derzeit nicht mit möglichen anderen Engagements. Der 35 Jahre alte gebürtige Nürtinger soll zu den Kandidaten für den Posten bei Eintracht Frankfurt zählen. Dort scheidet der bisherige Coach Oliver Glasner am Saisonende aus. "Ich habe mir angewöhnt, wirklich alles auszublenden. Ich will den Versuchungen gar nicht widerstehen müssen", sagte Jaissle der "Süddeutschen Zeitung" (Feiertags-Ausgabe). "Ich habe als Spieler die Erfahrung gemacht, dass ein Karriereplan in dem Job keinen Sinn macht. Sich mit der Frage zu beschäftigen, was vielleicht mal wäre und was kommen könnte, wäre für mich ein großer Energieverlust."