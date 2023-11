Der Punkt in Freiburg ist für Aufsteiger Darmstadt wertvoll. Dass die Lilien im Breisgau einen Defensivspieler verlieren, tut im Jahresendspurt weh.

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 muss zunächst auf Christoph Zimmermann verzichten. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler zog sich beim 1:1 der Hessen am Samstag beim SC Freiburg eine tiefe Risswunde am linken Sprunggelenk zu, wie der Club am Sonntag mitteilte. "Der Verteidiger wurde noch während der Partie zur Behandlung in die Freiburger Uniklinik gebracht, konnte aber am Abend zusammen mit dem Team zurück nach Darmstadt reisen", hieß es vonseiten der Darmstädter. Eine Ausfalldauer wurde nicht genannt.

Zimmermann gehörte zuletzt zur Stammbesetzung des Teams von Trainer Torsten Lieberknecht und zeigte gegen Bochum (1:2) sowie Mainz (0:0) ordentliche Leistungen. "Es liegt keine strukturelle Verletzung bei Zimbo vor, dennoch werden wir vorerst auf ihn verzichten müssen. Wir hoffen, dass seine Wunde schnell verheilt und er bald wieder einsatzfähig ist", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Darmstadt empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) Rivale 1. FC Köln zu einem wegweisenden Spiel im Abstiegskampf.

