Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist nach einem Bericht der «Bild» am WM-Siegtorschützen Mario Götze interessiert. Erste Gespräche zwischen dem 30-Jährigen und dem Fußball-Bundesligisten soll es demnach bereits gegeben haben. «Gerüchte kommentieren wir für gewöhnlich nicht. Das handhaben wir auch in diesem Fall so», sagte Eintracht-Medien-Chef Jan Strasheim am Freitag auf Nachfrage.