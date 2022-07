Eintracht Frankfurts Fußballfrauen bestreiten am 17. September das Eröffnungsspiel der Bundesliga zuhause gegen Vizemeister FC Bayern München. Dies geht aus dem Rahmenspielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag veröffentlicht hat. Erstmals seit dem Auftaktspiel gegen Werder Bremen in der Saison 2020/21 werden die Frankfurterinnen eine Partie im Deutsche Bank Park austragen. Am zweiten Spieltag (23. bis 25. September) geht es für die Eintracht-Frauen auswärts zum SC Freiburg.