Für Mario Götze ist seine Familie ein wichtiger Faktor für den Wechsel zu Eintracht Frankfurt gewesen. «Sie haben eine große Rolle gespielt in der Entscheidungsfindung», sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 dem Club-TV der Hessen. «Für sie war es wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass sie sich wohlfühlen, dass wir wieder in Deutschland sind und dass ich wieder in der Champions League spielen kann», erklärte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler. Seine Familie mit dem zwei Jahre alten Sohn bedeute ihm viel, betonte Götze.